Nos diz dominar na banca e na saúde no segmento empresarial

A empresa de telecomunicações Nos lidera nos setores da banca e da saúde quanto à oferta de serviços no segmento empresarial, fez saber o administrador José Pedro Pereira Costa esta sexta-feira, durante a apresentação de resultados relativos a 2018 da telecom.

“Prestamos serviços a quase todas as entidades nestes dois setores [banca e saúde]”, afirmou Pereira Costa, na sede da Nos, em Lisboa, para quem ambos os setores são o “melhor exemplo” da penetração da empresa no segmento empresarial, vulgo B2B (‘Bussiness to Business‘).

“Procuramos sempre que a Nos seja o parceiro preferencial na transformação digital das [empresas] clientes”, acrescentou o administrador da operadora. E foi, nesse sentido, que a empresa fez saber que investiu em dois novos centros tecnológicos de tratamento de dados, vulgo data centers, em Lisboa e na zona de Riba d’Ave, no ano passado.

Esta sexta-feira, 8 de março, a Nos apresentou os resultados consolidados do ano de 2018, antes da abertura do mercado. A telco registou um resultado consolidado líquido de 141,4 milhões de euros, um valor que apresenta um crescimento de 15,8% face ao resultado de 2017 e que superou as previsões do consensos de estimativas.