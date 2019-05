Nos: Equipa liderada por Miguel Almeida reconduzida para novo mandato até 2021

Os acionistas da Nos decidiram reconduzir o gestor Miguel Almeida na presidência executiva da empresa de telecomunicações para o próximo mandato trienal (2019-2021), depois de terem reunido na sua assembleia geral anual na quarta-feira, 8 de maio. Também a restante equipa da comissão executiva foi reconduzida, a par dos restantes órgãos sociais.

A comissão executiva continua a ser integrada por Miguel Almeida, José Pedro Pereira da Costa, Ana Paula Marques, Jorge Graça, Luís Nascimento e Manuel Ramalho Eanes.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pode ler-se: “Aprovação de um voto de louvor e confiança a todos e a cada um dos membros do conselho de administração e da sua comissão executvia , do conselho fiscal e do revisor oficial de contas da sociedade”.

Apenas há uma alteração na composição dos órgãos sociais da empresa de telecomunicações, nomeadamente a saída de Lorena Fernandes do conselho de administração que foi substituída por António Frederico Teles. Este último entra no conselho de administração em representação da empresária angolana Isabel Soares dos Santos, que é acionista da Nos através da Zopt (detida pela empresária e pela Sonae).

A decisão de manter Miguel Almeida, CEO da Nos desde 2013, tendo chegado ao topo da hierarquia quando a empresa ainda se designava por Zon Optimus, já era esperada, tendo em conta os resultados relativos a 2018: os lucros da Nos aumentaram 15,8% para 141,4 milhões de euros; as receitas consolidadas subiram 1,1% para 1,5 mil milhões de euros; e o número de serviços prestados (RGU) aumentou 2,1% para 9,6 milhões.

Também Miguel Almeida, aquando da apresentação desses resultados, a 8 de março, mostrou querer continuar no cargo onde está, tendo afirmado à comunicação social: Não vou esconder que é um orgulho e satisfação estar aqui a representar os colaboradores da Nos, a quem se deve estes resultados. Considero que é um privilégio servir a empresa e fazer parte desta equipa – e continuarei a dar o meu melhor”.

O gestor tornou-se responsável máximo da operadora de telecomunicações há seis anos, aquando da fusão entre as telco Zon e Optimus – Miguel Almeida, era então o presidente executivo da Optimus desde 2009.

Licenciado em Engenharia Mecânica, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e títular de um MBA pelo INSEAD, Miguel Almeida foi adminsitrador executivo da Sonaecom, passou pelo respetivo conselho de administração e conta, ainda, no currículo com o cargo de diretor de marketing da Modelo Continente.

Também na quarta-feira, a Nos apresentou os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano de 2019, reportando um crescimento de 21,5% nos lucros, para 42,5 milhões de euros, superando as previsões de analistas. As receitas ficam abaixo da previsão média dos seis analistas que acompanham a empresa, sendo que as receitas de telecomunicações compensaram “um menor desempenho registado na área de cinema e audiovisuais”. Já o EBITDA foi 160,7 milhões de euros e os dividendos, segundo o anunciado, começam a ser distribuídos a partir de 24 de maio.