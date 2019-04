NOS reforça cobertura móvel nos estádios de Braga e de Guimarães

A cobertura de rede do Estádio Municipal de Braga foi reforçada pela Nos nas tecnologias 3G, 4G e 4G+, fez saber a empresa de telecomunicações esta segunda-feira, 29 de abril. O Estádio de Guimarães e as áreas envolventes também serão alvo de um reforço na sua cobertura.

O reforço que está a ser feito pela Nos em ambas as estruturas desportivas faz parte do plano de investimento, expansão e modernização da rede móvel da empresa liderada por Miguel Almeida e permitirá quadruplicar a capacidade da rede móvel e de dados nessas zonas.

No caso do Estádio Municipal de Braga, cujo reforço na cobertura de rede já foi concluído, foi necessário instalar quatro antenas. Isto para “responder às necessidades de comunicações da Final Four da Taça da Liga, evento que irá decorrer neste estádio, pelo menos, até 2020”, lê-se no comunicado da Telecom.

Quanto ao Estádio de Guimarães, um complexo desportivo com capacidade para trinta mil adeptos, a necessidade de melhorar a cobertura da rede móvel em todas as tecnologias justifica-se pela melhoria, “a nível de infraestruturas móveis da NOS, para receber a final da Liga das Nações da UEFA, a partir de 5 de junho próximo”.