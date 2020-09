Notas dos exames secundário baixam na segunda fase. Economia A é exceção

Os resultados da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, divulgados esta quarta-feira, 16 de setembro, revelam que, no geral, as notas são inferiores às da 1.ª fase. A exceção é a disciplina de Economia A, onde se verifica uma subida.

Quatro disciplinas registam médias inferiores a 95 pontos, isto é negativa. A saber: Português Língua Segunda, Latim, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, embora nas duas primeiras disciplinas tenham apenas realizado exame um e dois alunos, respetivamente. No entanto, na disciplina de Matemática B realizaram-se 487 provas, tendo a média sido 87 pontos. E na Matemática Aplicada às Ciências Sociais participaram 1.817 alunos e a média foi 90.

Segundo os dados do Ministério da Educação, a 2.ª fase dos exames finais nacionais do ensino secundário decorreu em 643 escolas de Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e

da Madeira, bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português. No total, foram realizadas 41.637 provas, menos de metade das 107.807 provas realizadas em 2019 na mesma fase, envolvendo na sua classificação 3.187 professores.

Matemática A, com 8.720 provas, Português, com 7.503, Física e Química A, com 6.840 provas, Biologia e Geologia, com 6.816 e Economia A, com 2.859 foram as cinco disciplinas que registaram maior número de provas na 2.ª fase.

Ainda, de acordo com os dados oficiais, na 2.ª fase, a avaliação da componente de produção e interação orais dos exames nacionais de línguas estrangeiras envolveu 795 avaliações da componente oral, das quais 678 a Inglês, 49 a Espanhol (Iniciação), 24 a Espanhol (Continuação), 28 a Francês e 16 na disciplina de Alemão.