É, a todos os títulos, notável a apresentação “Eletricidade: sobrecustos, rendas e concorrência” do Prof. Abel Mateus, primeiro presidente da Autoridade da Concorrência (2003/2008), realizada na terça-feira, 11 de Setembro, na Comissão Parlamentar de Inquérito às “Rendas Excessivas”.

Constitui uma viva e contundente crítica à política de direita levada a cabo no sector eléctrico (mas não só) por sucessivos governos do PS, PSD e CDS. Ponham-se os nomes aos bois: governo PSD/Cavaco Silva com o ministro da Economia Mira Amaral, 1991/1995; governos PS/Guterres com Pina Moura, 1995/2002; governos PSD/CDS Durão Barroso e Santana Lopes, com Paulo Portas, Carlos Tavares e Álvaro Barreto, 2002/2005; governos PS/Sócrates, com Manuel Pinho e Vieira da Silva, 2005/2011; governo PSD/CDS, Passos Coelho e Portas, com Álvaro Santos Pereira e Pires de Lima, 2011/2015.

A apresentação do Prof. Abel Mateus põe a nu as trágicas consequências para o país, para a sua economia e para os portugueses, da privatização e desmembramento – o chamado “unbundling” – da EDP e da chamada liberalização de pretensos mercados de energia eléctrica. Põe a nu a profunda contradição entre o que foi anunciado como resultado dessas operações de política neoliberal, sustentada pela União Europeia, e os seus custos para os consumidores de electricidade.