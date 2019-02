Jesus passa a ser representado por super-agente israelita

Fonte próxima ao treinador português que deixou recentemente o Al Hilal, da Arábia Saudita, revelou ao Jornal Económico que “Jorge Jesus passou a estar representado por Pini Zahavi”, realçando que o objectivo passa por garantir a Jesus o apoio internacional em projectos desportivos interessantes em mercados como Inglaterra, Itália e França”.

Jorge Jesus jantou, na noite desta terça-feira, 26 de fevereiro, com o superagente israelita Pini Zahavi, num restaurante de Lisboa. A imprensa desportiva portuguesa já tinha avançado que o técnico português esteve acompanhado pelo seu advogado, Luís Miguel Henrique, e foram abordadas algumas questões sobre o seu futuro enquanto treinador. Mas não tinha sido avançado o objectivo do encontro com Jorge Jesus que, até aqui, era representado apenas informalmente pelo empresário português Jorge Mendes da Gestifute.

Recorde-se que Jorge Jesus está há uma semana e meia em Lisboa, depois de ter rescindido contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo a mesma fonte, o técnico português “está a acabar o período de férias em Portugal e dentro de uma semana regressa a Riade”.

Recorde-se que à chegada a Portugal, o técnico confirmou a proposta para dirigir uma academia na Arábia Saudita, mas sublinhou que só voltaria ao ativo em 2019/20. O contrato ainda não está assinado o que deverá ocorrer nas próximas semanas.

“É uma proposta interessante, não do ponto de vista desportivo, não é para me radicar novamente na Arábia, é para ser consultor e projetar a academia. Estive em dois grandes clubes com grandes academias e eles sabem disso. Mas ainda não assinei nada. Há uma cláusula que eles querem que eu tenha, que seria ter de voltar três vezes por ano e isso é impossível”, disse Jorge Jesus.