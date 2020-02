Nova Expressão escolhe Filipe Teotónio Pereira como diretor-geral

Filipe Teotónio Pereira é o novo diretor-geral da agência de meios Nova Expressão substituindo Manuel Falcão que irá continuar a trabalhar no âmbito da Nova Expressão SGPS, assim como o Conselho Executivo da agência.

Para a Nova Expressão, e de acordo com comunicado da empresa, a escolha do novo diretor-geral “surge como parte do processo natural de evolução da empresa” procurando “garantir a renovação de uma equipa ainda mais focada nos desafios que se avizinham”.

Formado em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa, Filipe Teotónio Pereira foi consultor da Publicis entre 1999 e 2001. No final desse ano assumiu o cargo de Director-Geral de Operações da Nova Expressão, que ocupava actualmente.

“É com grande orgulho e responsabilidade que assumo este compromisso, estamos num sector que nos desafia constantemente a inovar para continuar a contribuir directamente para o crescimento das empresas e instituições que confiam na nossa equipa e estamos preparados para isso”, refere Filipe Teotónio Pereira em comunicado.

Pedro Teles Baltazar, fundador e presidente da Nova Expressão, sublinha: “estou certo que continuaremos o nosso desenvolvimento, na senda dos bons resultados alcançados com a colaboração de Manuel Falcão”