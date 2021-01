A Nova Expressão SGPS (NE) controlada pelo empresário Pedro Baltazar (na foto), acionista minoritária da Inapa com 7,01%, pretende uma “reformulação” da administração da papeleira que acusa de fazer “sucessivas operações de cosmética” com o objetivo de “aumentar a faturação” da empresa.

A 4 de agosto de 2020, num email assinado por Pedro Baltazar e ao qual o Jornal Económico (JE) teve acesso, a NE fez chegar ao então recém-nomeado presidente do conselho da administração da Parpública, Jaime Andrez, propostas estratégicas para a Inapa e alertando a holding do Estado, que é a acionista maioritária da papeleira, para determinados problemas relacionados com opções da gestão, liderada por Diogo Rezende.

Com este email, a NE pretendeu “atualizar o acionista principal sobre a sua visão dos problemas que a Inapa tem” e “trazer à colação as responsabilidades que tem sobre o negócio” da papeleira, disse a NE ao JE, confirmando o envio do mesmo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor