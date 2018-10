Novabase e Instituto Superior Técnico anunciam novo curso de Machine Learning

A Novabase está a apoiar o Instituto Superior Técnico (IST) na definição e criação dos conteúdos programáticos de um novo curso de Machine Learning.

O anúncio da parceria foi feito no 28º Digital Business Congress da APDC e vai “aliar o conhecimento científico e técnico do IST em Machine Learning com a experiência de mercado da Novabase”.

O curso deverá iniciar-se no 1º trimestre de 2019 e incluirá uma componente prática, com foco em situações reais de negócio nos sectores em que a Novabase actua, como a Energia, Mobilidade, Serviços Financeiros, Telecomunicações e Serviços Públicos.

A parceria visa criar uma primeira vaga de cursos de Machine Learning para públicos diversificados e com proximidade às situações e necessidades de mercado. O objectivo passa pela criação de uma oferta formativa apropriada ao contexto e necessidades das empresas.