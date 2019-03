Nove meses depois, Zidane regressa ao comando técnico do Real Madrid

Zinedine Zidane vai ser o novo treinador do Real Madrid. Nove meses depois de ter deixado o comando técnico do clube, o também ex-jogador do conjunto espanhol está de regresso, revela o jornal desportivo “Marca” esta segunda-feira.

O treinador francês de 45 anos será apresentado esta tarde, após a reunião do conselho diretivo madrileno, onde será formalizada a saída de Santiago Solari, atual técnico do Real Madrid, que segundo a imprensa espanhola deseja que o antigo jogador continue no clube com outras funções.

Depois de nos últimos dias se ter falado na hipótese de José Mourinho regressar a Madrid, a chegada de Zidane pode ser encarada como alguma surpresa, apesar do jornal “Marca”, adiantar que o presidente Florentino Pérez, tinha no francês a sua escolha preferida.

Zidane chegou ao Real Madrid em 2016, para ocupar o lugar de Rafael Benítez e apesar de ter conquistado apenas um campeonato espanhol, levou os ‘merengues’ à glória europeia ao vencer por três anos consecutivos a Liga dos Campeões.zidane