O Novo Banco acaba de lançar o processo de venda da Herdade do Pinheirinho, em Melides, no concelho de Grândola (perto da Comporta). Trata-se de um ativo de 200 hectares que inclui um Campo de Golf de 27 buracos e que o Novo Banco (NB), liderado por António Ramalho, herdou por dação em cumprimento de crédito concedido pelo antigo BES.

O Jornal Económico sabe que o objetivo do NB é que a escolha do comprador seja feita até ao fim de junho. Até lá decorrem duas fases: a entrega das propostas não vinculativas e a fase da entrega das propostas vinculativas. Contactado, o NB não comentou. A Herdade do Pinheirinho “é um ativo apetecível”, referem as nossas fontes, e por isso deverá atrair um leque significativo de interessados. Não foi possível obter o valor deste ativo no balanço do banco, pós-imparidades, e que deverá servir de referência ao concurso privado que está agora a arrancar.

