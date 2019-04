O Novo Banco, com 9,56% da Pharol, está vendedor da participação, sabe o Jornal Económico. No entanto, o processo de venda não deverá ocorrer antes a clarificação sobre a estrutura acionista da empresa portuguesa que detém uma participação na brasileira Oi. Pois o comprador natural de qualquer participação na Pharol será sempre alguém com interesses acionistas na empresa portuguesa ou na empresa brasileira Oi.

Está neste momento, e até ao próximo dia 29 de abril, a decorrer o período de audiência aos interessados que foi dado pela CMVM no âmbito da notificação feita por “participação qualificada não transparente” (artigo 16.º-B do Código de Valores Mobiliários).

A CMVM emitiu um projeto de decisão de falta de transparência das participações qualificadas das entidades High Seas Capital Investments; High Bridge Unipessoal e Blackhill Holding Limited.

