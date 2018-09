Novo Banco nomeia Mark Bourke para CFO

Ler mais

Mark Bourke foi nomeado como novo membro do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco para a função de Chief Financial Officer (CFO), para o mandato em curso, “por deliberação hoje tomada pelo Conselho Geral e de Supervisão”, anuncia a instituição financeira em comunicado.

O até agora CFO da AIB vem substituir Jorge Cardoso, que se mantém no ‘board’ do banco. Esta informação já tinha sido avançada pelos jornais estrangeiros e foi hoje confirmada pelo banco português detido em 75 pelos norte-americanos da Lone Star.

Mark Bourke, 51 anos, é desde 2014 Chief Financial Officer do Allied Irish Bank, um dos maiores bancos na Irlanda que em 2010 foi intervencionado pelo estado irlandês, tendo em 2017 colocado no mercado parte das ações através de uma oferta pública inicial.

Mark Bourke anteriormente foi Chief Executive Officer e Chief Financial Officer da IFG, uma sociedade irlandesa de serviços financeiros, tendo antes de 2000 sido partner na PwC, descreve o comunicado.

“Fica assim completa a equipa executiva do Novo Banco composta por 8 membros”, diz o banco liderado por António Ramalho.

Mark Bourke deverá entrar em funções previsivelmente no início do próximo ano, depois de completar o seu mandato no AIB e após autorização pelo Banco Central Europeu.