Novo Banco. Nova suspensão de trabalhos da comissão de inquérito aprovada

A instituição liderada por Mário Centeno já recebeu em dividendos do BCE 29,49 milhões de euros no final de janeiro, que serão refletidos nas contas de 2020 do Banco de Portugal. Mas vai ainda receber esta sexta-feira mais 8,96 milhões do dividendo remanescente. Mas este valor já só entra nas contas de 2021, que serão fechadas em 2022.