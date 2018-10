Novo Banco prevê encaixar 390 milhões com venda de imóveis à Anchorage Capital Group

O Novo Banco acaba de confirmar à CMVM a celebração de um contrato-promessa de compra e venda de uma carteira de ativos imobiliários.

“Nos termos e para efeitos do artigo 248º – A do Código dos Valores Mobiliários, o Novo Banco informa que assinou um contrato-promessa de compra e venda com entidades indiretamente detidas por fundos geridos pela Anchorage Capital Group L.L.C., uma sociedade de investimento sediada em Nova Iorque, para a venda de uma carteira de ativos imobiliários, designado por “Projeto Viriato””, lê-se no comunicado. A notícia foi inicialmente avançada pela Bloomberg.

O Novo Banco estima receber 388,9 milhões de euros no contexto do Projeto Viriato. O valor final encontra-se dependente da carteira final de ativos a alienar.

A carteira com um valor bruto contabilístico de 716,7 milhões de euros é composta por 8.726 propriedades com usos residencial, incluindo estacionamentos, industrial, comercial e terrenos. Este é o maior negócio da venda de imóveis problemáticos alguma fez feita em Portugal pela banca.

Após a concretização da venda, a gestão da carteira será realizada pela Lace Investment Partners e uma equipa de servicers de referência em Portugal na gestão deste tipo de ativos, que irão incorporar nos seus quadros até 30 colaboradores do Novo Banco, diz a instituição liderada por António Ramalho.

O Novo Banco prevê que “a transação se conclua até ao final do ano, assim que forem reunidas todas as condições associadas à sua formalização”.

“Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário”, diz a nota.