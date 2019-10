Novo Banco vende Monte do Pasto à CESL Ásia

A CESL Ásia adquiriu o Grupo Monte do Pasto ao Novo Banco e “compromete-se em desenvolver a cooperação social e económica entre Portugal, China, Macau e PALOP”, diz o comunicado da instituição chinesas. O valor do negócio não foi divulgado.

O grupo CESL Ásia planeia desenvolver, com o Monte do Pasto, uma plataforma Portugal-Macau que “potencie as produções existentes, permita o lançamento de novas atividades agrícolas e pecuárias sustentáveis e contribua significativamente para o desenvolvimento de toda a região do Alentejo e a economia portuguesa”, diz o grupo chinês.

“Pretende-se também intensificar as exportações para os mercados de Macau e China e aproveitar as oportunidades a serem criadas pela Plataforma de Macau para a cooperação social e económica entre China, Portugal e os Países de Língua Portuguesa (Plataforma de Macau)”, adiantam.

“O grupo CESL Ásia – Investimentos e Serviços, Limited, através das suas subsidiárias integrais Focus Platform e Focus Agriculture, formalizou em Lisboa a aquisição do Grupo Monte do Pasto, localizado nos municípios de Cuba e Alvito, no Alentejo”, lê-se na nota.

O grupo chinês realça que se trata de “uma aquisição significativa de importantes capacidades de gestão e operações em Portugal, com integração no CESL Ásia da equipa do Monte do Pasto, além de um ativo que compreende 3.700 hectares de terras agrícolas, usadas principalmente como pastagens, mas que pode ser desenvolvido e valorizado por meio de atividades agrícolas adicionais, aproveitando as condições naturais e o acesso à água do Alqueva”.

“É sem dúvida o início de uma nova era no investimento de empresas privadas de Macau em prósperas empresas portuguesas. Cabe, também, ao CESL Asia Group consolidar a estratégia de crescimento e o caminho para a excelência na nossa Plataforma de Macau para Financiamento, Gestão e Operação de negócios na Grande

Baía e nos Países de Língua Portuguesa” diz em comunicado António Trindade, CEO do CESL Asia Group.

O CEO do grupo chinês diz que o Acordo de Cooperação Estratégica em vigor entre a Filial de Macau do Banco da China e o grupo CESL Ásia “reveste-se de extrema importância tendo o Banco da China demonstrado aceitação entusiástica e apoio firme relativamente à nossa Estratégia de Plataforma”.

“Esperamos diversificar investimentos noutros setores relacionados com as nossas competências, designadamente na agricultura, na importação/exportação de alimentos de alta qualidade e na energia limpa, por meio da nossa subsidiária integral, Focus Renewables, que já possui e opera três centrais de tecnologia de concentração solar portuguesa”, destacou António Trindade.

No próximo dia 8 de outubro, às 18h, no Salão Nobre da Pousada de Lisboa, o CESL Asia apresentará às autoridades portuguesas, às partes interessadas e à comunidade empresarial a parceria internacional com o Monte do Pasto para o desenvolvimento da Plataforma FOCUS – base operacional para empresas de alimentos e energia verde em Portugal, Macau, China e Países de língua portuguesa.

De acordo com o plano económico-financeiro delineado, o CESL Ásia prevê que, até 2021, o volume de negócios aumente para cerca de 70 milhões de euros, com 550 funcionários, dos quais mais de 100 serão baseados em Portugal, diz o grupo em comunicado.

“Nos últimos 30 anos, o CESL Ásia consolidou-se como um grupo empresarial de referência em Macau”, diz.