Novo emprego em tempo de pandemia? 35% dos trabalhadores admite mudar

Numa altura em que a economia mundial continua a sentir os impactos da pandeia e o mercado de trabalho atravessa um período de incerteza, o número de trabalhadores que considera mudar a sua trajetória no profissional.

De acordo com um estudo conduzido pela Kaspersky, intitulado “Securing the Future of Work”, 35% dos trabalhadores pensam em mudar de emprego nos próximos 12 meses contra 48% que prefere permanecer na sua posição atual. De acordo com os resultado, a intenção de mudar de emprego resulta do confinamento e ao trabalho à distância, uma vez que os trabalhadores têm mais tempo para refletir sobre as suas carreiras futuras, com o objetivo de melhorar ou aprender algo novo.

Independentemente do percurso escolhido, o que surge como maior motivação para procurarem um novo emprego é conseguir um melhor salário (49%). Criar um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é a segunda razão mais apontada, segundo 41% dos inquiridos. “A pandemia revelou os benefícios de passar mais tempo em casa com a família, bem como de perseguir interesses e passatempos pessoais – e, agora, os trabalhadores podem querer continuar a beneficiar destas oportunidades”, lê-se no comunicado divulgado, esta quarta-feira.

Os resultados do inquérito avançam ainda que, depois do salário e do conforto pessoal, procurar um emprego que valha a pena e que seja ainda mais significativo é a terceira razão mais apontada (35%) pelos inquiridos. “Isto acontece, porque, provavelmente, os acontecimentos de 2020 permitiram repensar as funções atuais e perceber o valor do tempo, bem como a forma como queremos gastá-lo”, informa a nota.

Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing da Kaspersky, considera que repensar as ambições e capacidades, faz com que as pessoas desejem “criar uma nova realidade de trabalho”. “Quer mudando de emprego ou permanecendo nas suas funções atuais, esforçar-se-ão por manter os benefícios do trabalho à distância e de ambientes mais confortáveis”, explica o responsável.