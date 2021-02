Como ajudar os mais velhos a navegar na internet

O projeto Net & Siga leva práticas digitais seguras à casa das gerações mais velhas, com conteúdos que abordam compras online, redes sociais ou cidadania digital. De acordo com um estudo do Eurostat divulgado no ano passado, 17% dos portugueses limitaram a utilização ou evitaram o uso do homebanking por receio de segurança. Em Portugal, a Google juntou-se à Deco Proteste para promover uma internet segura para os mais velhos.

Partilhe a sua própria experiência

Ninguém gosta de se sentir tolo ou vitimizado, o que pode acontecer quando alguém é novo na utilização da Internet e não está familiarizado com as suas convenções ou não está ciente das burlas, esquemas e tipos de desinformação que se pode encontrar online. Seja proativo a partilhar as suas próprias experiências de ser novo na Internet e o que aprendeu sobre como permanecer seguro online.

Mostrar é melhor do que contar

Verifique com os idosos as suas experiências com a tecnologia e ofereça-se para orientá-los com as aplicações ou processos que possam ser desconhecidos ou confusos. Permita que pessoas mais velhas tenham experiências online com o seu apoio e assistência.

Seja um recurso para eles

As informações falsas apresentadas de forma organizada ou amplamente repetidas são facilmente alvo de crédito – principalmente para pessoas que não estão familiarizadas com a Internet. Incentive os idosos a verificarem o que leram com alguém em quem confiem.

Dê-lhes espaço e tempo para partilharem as suas preocupações consigo

Quando há um grande incidente as primeiras notícias costumam ser incompletas ou confusas e podem causar pânico junto das pessoas que são bombardeadas com alertas e notificações alarmantes. Incentive os utilizadores de internet mais velhos a esperar por informações precisas antes de decidir como reagir, e diga-lhes que está sempre disponível para conversar.

Diga-lhes que é bom fazer uma pausa

Comunicar online é diferente de falar na vida real. As pessoas ficam com raiva rapidamente e muitas vezes são rudes tornando-se mais fácil entrar em discussões e longos debates. Se uma pessoa mais velha parece angustiada com uma interação online, incentive a uma pausa e lembre-a que não há problema em simplesmente deixar uma discussão, se não for útil.

Mantenha contato e esteja disponível para eles

Não há problema em não discutir assuntos delicados. Quando alguém de quem gostamos se interessa por teorias da conspiração ou outras informações incorretas pode ser difícil falar com ele. No entanto, o isolamento social pode tornar alguém ainda mais vulnerável e mais dependente dos seus relacionamentos online.