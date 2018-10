Número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 18% em setembro

O número de desempregados registado nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas em setembro diminuiu 17,5% face ao mês homólogo do ano passado, fixando-se em 338 935 pessoas, segundo os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o primeiro ciclo básico”, explica o IEFP.

Deste número, 68,2% representam um total de 497 153 pedidos de emprego. A nível regional, comparando com o mês de setembro de 2017, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do País, nomeadamente o Norte (-19,3%) e Alentejo (-19,6%).

Já face ao mês de agosto, registou-se uma subida de 0,2%, isto é, mais 788 inscritos.

Por outro lado, as ofertas de emprego recebidas em agosto totalizaram 12.064 em todo o País, um aumento de 0,6% face ao mês homólogo de 2017 e 15% comparando com o mês anterior. A contribuir para esta subida estiveram as ofertas de emprego das atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio e de alojamento, restauração e similares.