Número de desempregados registados cresce 32% em janeiro

O número de desempregados registados nos centros de emprego subiu 32% para um total de 424 mil indivíduos em janeiro face a período homólogo.

Face ao mês de dezembro de 2020, o número de pedidos subiu 5,5%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Para o aumento do desemprego, “contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário.”

Por grupos profissionais, o maior aumento (47%) teve lugar entre os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores”, seguido dos grupos “operadores de instalações e máquinas e trabalhos de montagem” (39%) e dos “representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores sociais”(35%).

Por regiões, o maior aumento homólogo foi registado na região do Algarve (61%), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (45%) e da região da Madeira (30%).