Número de infetados com Covid-19 sobe para 25

Foram confirmados quatro novos casos de infeção por Covid-19, o que faz crescer o número total de infetados para 25. Os novos casos são são três mulheres e um homem com idades entre os 40 e os 70 anos, que estão internados no Hospital de São João, no Porto.

Dos 25 doentes, 17 estão internados no Hospital de São João, um está no Hospital de Santo António e os restantes estão no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Recorde-se que ontem, em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, Marta Temido revelou que os “casos recentemente confirmados com Covid-19 estiveram em instituições de ensino elevando o risco de transmissão nessas instituições”.

“Assim, a autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e do edifício onde funciona o curso de de história da Universidade do Minho”, disse.

“A evidencia e a precaução ditam que respondamos com cautela, e também assertividade e rapidez necessárias. O encerramento de escolas e outras instituições não deve ser encarado com alarmismo, mas sim com a prudência e a responsabilidade que nos são pedidos neste momento”, frisou a ministra.

O Governo anunciou medidas para conter o vírus no país, que inclui o encerramento de uma escola de Idães, Felgueiras, a Faculdade de Farmácia do Porto, o ICBAS — Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, e um edifício da Universidade do Minho. Estão também suspensas visitas a hospitais, lares e prisões na região Norte de Portugal.

Entretanto, o governo italiano também anunciou ontem que vai proibir as entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias: são Modena, Parma, Placência, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneza, Pádua, Verbano Cus- Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti e Alexandria.

Vão ser encerrados também todos os ginásios, piscinas e centros termais nas áreas mencionadas, além de museus, centros culturais e estações de esqui, enquanto os centros comerciais devem ser fechados aos fins de semana e o encerramento de escolas é estendido até 3 de abril.