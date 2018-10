Números incríveis da Web Summit: 45 terabytes de tráfego e fibra ótica que dava para escalar oito vezes o Everest

A organização da Web Summit já terá acordado com o governo a permanência do evento por mais dez anos sendo que o anúncio do prolongamento do vínculo deverá ser feito amanhã na Altice Arena.

Este acordo que vai vincular a Web Summit à capital portuguesa até 2028 irá assentar numa série de obrigações mútuas, escreve a SIC Notícias, como as melhorias de condições na FIL e a transformação da cimeira num evento de maior escala.

A última edição da Web Summit, que se realizou o ano passado na capital portuguesa pelo segundo ano consecutivo – e terá novamente lugar em Lisboa este ano -, utilizou mais de 205 mil copos de papel reciclado, teve 59.115 visitantes, oriundos de 170 países. A totalidade dos participantes utilizou os 45 terabytes de tráfego entre os dias 6 e 9 de novembro.

Do universo de atendees, mais de metade eram do sexo feminino e 35,4% dos oradores eram também mulheres. O balanço dos responsáveis pela Web Summit concluiu ainda que a conferência teve 2,2 milhões de ligações à rede de wireless local, foi acompanhada por 2.600 meios de comunicação social de todo o mundo e contou com a participação de mais de 2.100 startups, de 1.400 investidores e de 1.200 conferencistas.

A conferência tecnológica teve cabo de fibra ótica suficiente para escalar oito vezes até ao topo do Monte Everest. A estrutura do palco central (Altice Arena) foi reforçada para aguentar um peso equivalente ao de três toneladas de carros. O palco foi feito através de 314 tanques de água e 30 mil watts de som.