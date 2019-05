O direito a sermos informados

As infraestruturas rodoviárias na Madeira melhoraram de forma significativa nos últimos 30 anos. No entanto, os acidentes acontecem, mesmo nas regiões e países com as melhores condições de segurança. Quando as vítimas são muitas e visitantes de outros países, como aconteceu no acidente no qual 29 turistas alemães perderam as vidas em Santa Cruz no […]