O que é atualmente a empresa em termos de frota sob gestão e vertentes de negócio?

O Volkswagen Financial Services iniciou a sua atividade em Portugal em 2012 e disponibiliza uma ampla gama de soluções financeiras automóveis, como renting, financiamento, seguros e serviços de manutenção, combinando-os em pacotes de serviços completos para os clientes das marcas Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Volkswagen Veículos Comerciais, Ducati e MAN, através das concessões das marcas do Grupo Volkswagen. Tal como soluções de gestão de frotas para clientes corporativos de qualquer marca automóvel. O Volkswagen Financial Services já conta com 35 mil clientes e uma frota de 60 mil carros sob gestão em Portugal e ocupa uma posição destacada no mercado português (www.vwfs.pt e www.vwfsfrotas.pt).

O Grupo Volkswagen Financial Services tem um total de 15.770 colaboradores e em 2017 reportou um total de ativos de 186,9 mil milhões de euros, um resultado operacional de 2,5 mil milhões de euros e um portefólio de 19,7 milhões de contratos. Somos o maior fornecedor de serviços financeiros automóveis da Europa.

Qual o ponto atual do desafio da mobilidade elétrica? Os clientes estão a aceitar a mudança ou insistem nos motores térmicos convencionais?

A mobilidade elétrica é uma tendência no sector automóvel a nível mundial, embora os níveis de aderência ainda sejam reduzidos em Portugal. Os clientes começam cada vez mais a querer ter viaturas elétricas na frota, quer seja por vantagens fiscais, quer por preocupações de responsabilidade social. É público que o Grupo VW pretende liderar a mobilidade elétrica no futuro, nesse sentido nós estamos a desenvolver soluções para as dificuldades inerentes à mobilidade elétrica.

Até que ponto está a empresa preparada para a mudança de shift para o sharing? A empresa tem propostas específicas para as companhias geridos por millennials com conceitos de negócio diferentes?

A mobilidade é um ponto central para o Volkswagen Financial Services e para o grupo onde se insere. No âmbito da estratégia global, o grupo tem já vários projetos implementados com o intuito de potenciar a mobilidade dos seus clientes, sejam eles particulares ou empresas. Nesse sentido, ainda na última semana anunciámos a aquisição de uma posição maioritária de 60% na FleetLogistics. A FleetLogistics é a maior empresa europeia de serviços de gestão de frotas e tem nas soluções de mobilidade um dos seus fatores distintivos, pretendendo agora combinar gestão de frotas com gestão de viagens.

Acredita num aumento das empresas de gestão de frotas ou numa concentração do setor?

A atividade de gestão de frotas necessita, por um lado, de massa crítica que permita conseguir ganhos de escala para fornecer o melhor serviço aos clientes e, por outro, de uma flexibilidade e capacidade de adaptação às necessidades futuras de mobilidade dos clientes empresariais, com um serviço e acompanhamento à medida.

Nesse sentido, existe espaço para movimentos de concentração que acrescentem valor, não necessariamente entre empresas concorrentes, mas entre empresas que prestem serviços complementares ou que possam contribuir para melhorar ainda mais a proposta de valor.

Que impacto terá no mercado a entrada dos construtores diretamente nesse tipo de negócio?

Os grupos automóveis já estão presentes, há vários anos, nos serviços de gestão de frotas. O Volkswagen Financial Services, por exemplo, nasceu dentro do Grupo Volkswagen e é hoje uma referência na gestão de frotas em Portugal e nos 51 mercados onde está presente.

A qualidade do serviço prestado faz com que hoje o Volkswagen Financial Services trabalhe com as marcas do Grupo Volkswagen, mas também com todas as outras marcas automóveis, podendo financiar e gerir as frotas de qualquer empresa, independentemente das marcas do seu parque automóvel, do tipo de veículos ou negócio da empresa.

Os novos conceitosde mobilidade aplicam-se apenas a PME ou também a grandes frotas?

A mobilidade, vista como a integração das várias soluções de transporte disponíveis, aplica-se a qualquer empresa, sendo que pode ser ainda mais eficiente em empresas de maior dimensão, onde o parque automóvel é maior. Mas independentemente do tamanho da empresa ou negócio, a necessidade da mobilidade dos colaboradores será sempre uma preocupação para o gestor da frota. A partilha de veículo, a partilha de viagem, a intermodalidade entre transporte próprio e público, a rentabilização dos veículos durante as horas em que não estão a ser utilizados, a integração de serviços de mobilidade com serviços de gestão de viagens, são algumas possibilidades que podem ser implementadas nas empresas.

Quais os serviços disponíveis quando se contrata uma gestora de frota?

A equipa dedicada a clientes corporate do VWFS oferece um aconselhamento sobre a melhor solução para aquisição da frota, de acordo com o tipo de especificidades do negócio e a sua company car policy, incluindo serviços de diagnóstico, consultoria e otimização fiscal que ajudam a maximizar a poupança com todos os custos envolvidos numa frota, nomeadamente os custos de funcionamento e gestão da frota relacionados com os serviços disponíveis.

A solução de renting é hoje em dia a solução com mais vantagens operacionais e financeiras para a frota de uma empresa. Nesta solução, estão incluídos serviços base e opcionais: manutenção, linha de apoio ao condutor, pneus, assistência em viagem, seguro automóvel, imposto único circulação, IPO, viatura de substituição ilimitada, proteção contra atos negligentes e reports sobre a utilização da frota. Através da nossa linha de apoio ao condutor o gestor de frota ou o condutor poderão ter todo o suporte necessário para o seu dia-a-dia, sem terem de se preocupar com nada.

Qual a importância da tecnologia na gestão das frotas?

A tecnologia tem o condão de permitir aumentar a eficiência e eficácia da frota, uma vez que permite otimizar viagens e a utilização dos veículos, controlar consumos, reduzir custos de recondicionamento e tempos de paragem.

Por outro lado, a tecnologia facilita a gestão administrativa das frotas, nomeadamente dos processos de faturação, avaliação de contratos ou programação de manutenções, com importantes ganhos ao nível da produtividade e da eficiência dos serviços.

Quais os desafios para 2019 em termos de lançamento de produtos? O conceito de veículo semi-autónomo vai fazer parte do pacote de ofertas?

Após um grande foco em ter uma gama completa de soluções para clientes particulares, PME e clientes corporate, é agora tempo de consolidar processos e preparar para os desafios que resultam das novas tendências de mercado, como a digitalização, a mobilidade elétrica e a mobilidade partilhada.