O tsunami da digitalização

Uma leitura serena do livro do empreendedor de Silicon Valley Martin Ford, “Robôs: A Ameaça de um Futuro sem Emprego”, que aborda a tecnologia e a sua influência no mercado de trabalho, levanta algumas das questões mais prementes dos tempos atuais: Quais são os empregos do futuro? Quantos haverá? Quem os vai obter? O livro traça um cenário inquietante para um futuro próximo, como consequência do “grande impacto da automatização em várias áreas profissionais, em especial no setor de serviços, incluindo aqueles grupos de pessoas com mais formação académica”.

De acordo com Fórum Económico Mundial, os avanços de robótica podem colocar cinco milhões de profissionais no desemprego até 2020. Todas as profissões sustentadas em tarefas rotineiras estão na linha da frente das mais ameaçadas, mesmo tratando-se de postos de trabalho mais especializados. A inteligência artificial (IA) passou a ter aplicações em áreas tão diversas quanto saúde, direito, jornalismo, entre muitas outras, substituindo postos de trabalho por robôs e software inteligente.

Um sinal de alerta poderia ter soado em 1997, quando o campeão de xadrez Kasparov foi derrotado por Deep Blue, um supercomputador da IBM. Todavia, apesar da aura “intelectual”, o xadrez é um jogo de regras fixas e sem margem para subjetividade, pelo que uma máquina, com a capacidade para delinear milhares de sequências diferentes de jogadas e comparar os respetivos desfechos, pode ter vantagem sobre um ser humano.