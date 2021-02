O valor da certificação Top Employers para o Employer Brand

Esta foi a questão discutida na sessão online no Evento World Employer Branding Day, realizado no dia 5 de novembro de 2020. Partilhei algumas das principais conclusões acerca dos benefícios que as organizações podem obter no seu employer branding através da participação no Programa de Certificação.

A necessidade de lidar com os desafios da pandemia, quer na gestão das condições de trabalho remoto, onde a força de trabalho está dispersa, quer devido à necessidade de adaptação de práticas de RH e da liderança, torna este contexto crucial para as organizações.

É comum que o employer branding seja visto como uma estratégia direcionada à aquisição de talento, quando na verdade deve ser uma abordagem de dentro para fora, focada em todas as áreas relacionadas com a experiência dos colaboradores na organização. Isto revela a necessidade de garantir que as melhores práticas de gestão de pessoas estão definidas, para orientar a forma como os colaboradores percebem a organização e o trabalho que realizam.

Os dados da pesquisa realizada na edição 2020 a mais de 1.600 organizações Top Employers em 119 países, mostram que antes da pandemia, estas organizações já tinham as práticas de gestão de pessoas necessárias para apoiar seus colaboradores em áreas que se revelaram fundamentais, desde o bem-estar físico e emocional, até ao trabalho remoto e à colaboração.

Desta forma, quando a pandemia atingiu as organizações Top Employers, estas já estavam preparadas para dar resposta a muitos dos desafios, tendo conseguido mais facilmente adaptar-se e continuar focadas tanto no negócio, como em melhorar as suas práticas de gestão de pessoas.

Na análise do impacto do programa relativamente à forma como potencia o employer branding, existem duas áreas principais de destaque na atitude dos Top Employers, sendo reconhecidas como fundamentais no sucesso de todos os projetos: “O que vamos fazer ou por onde vamos começar?”, e “Como vamos medir o sucesso?”:

Avalie a maturidade da organização ao nível da Gestão Estratégica de RH:

Em primeiro lugar é fundamental avaliar a maturidade da organização relativamente à estratégia e às práticas de recursos humanos.

É aqui que entra a Top Employers HR Best Practices Survey. Esta ferramenta possibilita aos líderes de RH, identificar prioridades e áreas de melhoria, mas também, medir o sucesso dos seus esforços.

Como parte do processo de certificação, as informações são reunidas nos seis domínios e posteriormente validadas por uma equipa de auditores de RH. Os resultados são comparados, avaliados e partilhados com a organização. Este processo de benchmarking irá destacar as áreas de maior fragilidade para a organização, anteriormente desconhecidas, bem como identificar as áreas onde se distingue positivamente.

É frequente que os Diretores de Recursos Humanos identifiquem oportunidades de fortalecer uma determinada área, mas não conseguem a aprovação do investimento para fazer algo a esse respeito. Em muitos casos, a apresentação de dados de organizações externas que evidenciem o gap entre a organização e o mercado, é suficiente para desbloquear budget e consequentemente promover o desenvolvimento e a evolução do departamento de RH.

Medir os resultados da certificação

Potenciar o employer brand trata-se de um processo longo, cujo o impacto muitas vezes se verifica a médio-longo prazo. Este contexto, possibilita aos líderes de RH a oportunidade de definir metas mais ambiciosas. O segundo ingrediente para o sucesso é medir os resultados nas diversas áreas abrangidas pelo programa. As organizações procuram a integração das quatro principais áreas de benefícios de participação no programa (Brand, Benchmark, Align e Connect), para fortalecer o seu employer brand.