Óbito/João Vasconcelos: Velório quarta-feira de manhã na Basílica da Estrela

O velório do ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos decorre na quarta-feira de manhã na Basílica da Estrela, em Lisboa, celebrando-se uma missa de corpo presente, adiantou fonte do PS à agência Lusa.

O ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos morreu durante a noite de hoje, em Lisboa, com 43 anos.

Fonte do PS informou a agência Lusa, depois do velório e da missa de corpo presente, pelas 12:00, o corpo de João Vasconcelos sairá de Lisboa com destino a Gafanhão, Castro Daire, distrito de Viseu, onde decorrerá o funeral.

João Vasconcelos, membro da Comissão Nacional do PS, saiu do Governo em julho de 2017 após ser constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investigava “o pagamento pela Galp Energia de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016”, o qual acabou por ser arquivado.

Diretor Executivo da Startup Lisboa, Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, de 2011 até 2015, foi responsável pelo LIDE Empreendedorismo, associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas.

Segundo o portal do Governo, João Vasconcelos foi adjunto e assessor do Gabinete do primeiro-ministro, José Sócrates, com responsabilidade na área dos assuntos regionais e economia, entre 2005 até 2011.

Entre 1999 e 2005, ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

João Vasconcelos administrou também diversas empresas familiares nos setores do turismo e serviços, tendo também sido mentor de vários programas de aceleração empresarial, nomeadamente o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.

Atualmente, João Vasconcelos colaborava como ‘senior adviser’ da Clearwater International em Portugal para a área das startup e empresas de tecnologia de informação.