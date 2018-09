Obras na A5 podem causar perturbações no trânsito

A Concessão Rodoviária, Brisa, anunciou hoje que entre os dias 11 e 13 de setembro, vão-se sentir perturbações no trânsito da A5, devido a reparações na autoestrada. Estas obras vão ser realizadas durante a noite para reduzir o impacto do engarrafamento.

As perturbações irão ficar isoladas na via direita, no sentido Lisboa/Cascais. As horas dessas reparações irão decorrer entre as 21h do dia 11 de setembro até às 7h do dia 12, retomando novamente às 21h do mesmo dia e findando às 7h do dia 13 de setembro.