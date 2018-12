Obras Públicas com “significativo abrandamento” face a 2017

De acordo com o Barómetro das Obras Públicas de novembro, “a dois meses do final do ano, os indicadores quantitativos do mercado das obras públicas apontam para um cenário de significativo abrandamento face a 2017”.

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) informa que, até ao final do mês de outubro, o total de concursos de empreitadas de obras públicas situou-se nos 2.047 milhões de euros, uma queda de 15% face ao registado no mesmo período de 2017.

No total, foram lançados menos 374 milhões de euros em concursos nos primeiros dez meses do ano em comparação com igual período do ano passado.

Segundo a mesma fonte, os contratos celebrados na modalidade de Ajuste Direto e Consulta Prévia, ascendem a “apenas” 476 milhões de euros, o que traduz uma queda de 31% face a 2017.

Já o volume de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos e reportados ao Observatório das Obras Públicas fixou-se em 1.201 milhões de euros até outubro, um aumento de 10% em comparação com o período homólogo de 2017.

No seu conjunto, os contratos celebrados e registados no Observatório das Obras Públicas até final de outubro ascendem a 1.781 milhões de euros, um valor que corresponde a uma redução de 7% face ao mesmo período do ano passado.