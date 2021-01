Oi recebe propostas para compra de unidade de fibra ótica

A operadora de telecomunicações brasileira Oi recebeu propostas vinculativas para a compra da sua unidade de fibra ótica, a UPI InfraCo, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pela Pharol, acionista do grupo.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Oi afirma que “em linha com a implementação do seu Plano Estratégico de transformação das suas operações e com o aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 05 de outubro de 2020 recebeu, em 22 de janeiro de 2021, propostas vinculantes de terceiros para a aquisição parcial da UPI InfraCo, todas acima do valor mínimo definido no aditamento”.

A empresa não revelou de quem eram as propostas nem os valores específicos.

As propostas “são sujeitas a condições normais em processos desta natureza” estando alinhadas com o aditamento ao plano “que prevê a alienação parcial da UPI InfraCo, que conterá a operação de infraestrutura da Oi e suas controladas em recuperação judicial, em processo competitivo na forma da Lei nº 11.101/2005 a ser realizado oportunamente mediante a entrega de envelopes fechados”, lê-se na mesma nota.

A companhia está agora a analisar as propostas, sendo que depois poderá negociar em exclusivo com a melhor proposta “com o objetivo de negociar os instrumentos finais que serão divulgados no processo competitivo, por meio do respetivo edital a ser oportunamente publicado”, segundo o comunicado.

A Oi iniciou um pedido de falência em 2016 para negociar as suas dívidas, que na altura somavam mais de 64 mil milhões de reais (cerca de 10,3 mil milhões de euros na cotação atual).

O plano de recuperação do grupo prevê a alienação de várias unidades.