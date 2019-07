Óleo de palma no gasóleo quintuplica em 2018

É uma matéria-prima insustentável, mas continua a ser utilizada diariamente sem nos apercebermos. A procura por óleo de palma continua a ameaçar os habitats de animais e diversas espécies animais, nomeadamente orangotangos. Um estudo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), citado pela Zero, revela que em apenas um ano, Portugal passou a usar cinco vezes mais óleo de palma na produção de gasóleo.

Apesar dos europeus estarem a consumir cada vez menos óleo de palma na alimentação, o mesmo não se verifica na produção de combustíveis, sendo que “estão a queimar mais óleo de palma nos automóveis e veículos pesados”, avança a Associação Zero que denuncia o problema.

Em 2018, “65% de todo o óleo de palma importado para a UE foi consumido para energia. Mais de metade (53%) de todas as importações de óleo de palma foi utilizada para produzir biodiesel para automóveis e veículos pesados e 12% para a produção de energia elétrica e aquecimento, dois recordes a registar”, indica a associação ambientalista.

Em 2017 utilizaram-se 7,6 milhões de litros de óleo de palma na produção do biodiesel, uma vez que a lei esclarece que este tem de ser incorporado no gasóleo rodoviário. O número aumentou em 2018 para 38 milhões de litros deste produto.

This beautiful animation will show you how palm oil destruction leads all the way from the forest to our shopping carts.

Tell companies to drop dirty palm oil: https://t.co/RyWJINZF8O#SaveRangTan #DropDirtyPalmOil pic.twitter.com/V2OLBvv2LR — Greenpeace (@Greenpeace) August 13, 2018

A Associação Zero aponta as culpas para a Galp, localizada em Sines que produz o biodiesel utilizado para incorporar no gasóleo rodoviário. “Há duas razões fundamentais para a incorporação de óleo de palma na produção de biocombustíveis: é o óleo vegetal mais barato e o processo de fabricação de HVO (Hidrogenated Vegetable Oil) tem custos mais reduzidos recorrendo ao uso de óleo de palma do que ao óleo de colza ou soja”, indica a Zero.

Em maio do presente ano, a União Europeia classificou o uso do óleo de palma como insustentável e pretende que este seja eliminado até 2030. Cerca de 87% da importação do óleo de palma para Portugal provém da Indonésia e Malásia, estando então a contribuir para a desflorestação que está a devastar estes países.

Em agosto do ano passado, a Greenpeace partilhou um vídeo nas suas redes sociais a alertar para o facto de muitos produtos que utilizamos diariamente conterem óleo de palma e, indiretamente, contribuirmos para o desaparecimento de espécies em vias de extinção e da desflorestação.