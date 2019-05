OLX apresenta crescimento de 39% na procura de emprego e 28% de anúncios

O portal de anúncios classificados, OLX, divulgou esta quinta-feira um estudo baseado em dados disponíveis na sua plataforma, em que apresenta alguns indicadores relevantes sobre a evolução do emprego no território nacional durante o primeiro trimestre de 2019.

De acordo com a plataforma, registou-se um total de 907.204 contactos feitos em Lisboa, 353.445 no Porto e 160.814 em Setúbal. É também possível perceber-se que, à exceção do Porto e Braga, o mês de março foi o que mais contribuiu para o crescimento destes valores durante o primeiro trimestre do ano.

Segundo os dados, a publicação de novos anúncios apresentou um crescimento de 28%, passando de 5.509 para 7.600 anúncios no primeiro trimestre de 2018 e 2019, respetivamente. Relativamente à procura de emprego, o crescimento situou-se nos 39% no mesmo período temporal.

Dos novos anúncios da plataforma, 43% foram colocados na região de Lisboa, 22% no Porto e 13% em Setúbal. Da totalidade dos anúncios, 22% são para comercial, 19% para restauração/hotelaria/turismo e 10% para a construção civil.

“Mais do que um indicador importante para nós, é também um indicador relevante para o mercado e diz-nos que, em termos da evolução do emprego em Portugal, o momento atual continua a ser favorável. Esperamos que os nossos estudos possam servir de barómetro para diferentes áreas de atividade e que continuemos a dar boas noticias no futuro”, conclui a brand manager portuguesa.