OMNOVA Solutions anuncia parceria com a portuguesa Resiquímica

OMNOVA Solutions fechou acordo de parceria com Resiquímica, uma produtora portuguesa de resinas e ligantes nas áreas de revestimentos, edificação e construção.

O acordo foi anunciado esta quarta feira, 26 de setembro apesar de ser desconhecido o valor do investimento, a ”Eco” refere que este rondou os 28 milhões de euros.

“Trata-se de mais um marco importante no percurso da OMNOVA com vista a tornar-se numa empresa global pioneira em soluções especializadas. A aquisição da Resiquímica expande as nossas ofertas em termos de tecnologias e produtos nas áreas de revestimentos e construção, fortalece a nossa posição na região da EMEA e melhora as capacidades e a flexibilidade de produção no nosso negócio especializado,” explicou Anne P. Noonan, presidente da OMNOVA Solutions, em comunicado.

“Damos as boas-vindas à equipa da Resiquímica na família OMNOVA. A combinação de negócios é sinérgica e vai ajudar a acelerar o crescimento.” acrescenta a presidente executiva.

A OMNOVA Sulitions é uma fabricante global de produtos químicos utilizados em produtos destinados a aplicações comerciais, industriais e residenciais.