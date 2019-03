Operadoras perdem mais de meio milhão por mês com TV pirata

A oferta de sistemas de televisão pirata a sete euros por mês está a causar um rombo nas operadoras oficiais que cobram cerca de 80 euros pelo mesmo serviço, noticia este domingo o Jornal de Notícias.

Segundo esta publicação, as casas equipadas com diversos sistemas de TV no ano de 2019 atingem as 300 mil, continuando os anúncios de venda a inundar as redes sociais e a internet. O mesmo jornal contabiliza em 600 mil euros o prejuízo mensal das operadores.

Ainda de acordo com o “JN”, em 2017, a Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais estimava em cerca de 220 mil o número de lares que em Portugal estavam equipados com algum tipo de sistema de boxes ilegais. Em apenas um ano, o número terá disparado para 300 mil, o que significa um acréscimo de 36%.