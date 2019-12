A AlgarOrange – Associação de Operadores de Citrinos do Algarve vai apresentar o seu projecto de internacionalização “Promoção dos Citrinos do Algarve nos Mercados Externos” que decorre no dia 6 de Dezembro, entre as 9 e as 13 horas, no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em Faro.

Pode continuar a ler o artigo aqui.