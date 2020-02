Orçamento da UE: Negociadores do Parlamento Europeu rejeitam proposta

Os eurodeputados relatores das negociações para o orçamento de longo prazo da União Europeia afirmam que a proposta do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, “não é aceitável”, reafirmando a posição oficial expressa pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, esta terça-feira.

“Apesar de ter recebido bem o contacto que tivemos com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nas últimas semanas, a proposta para o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 fica muito abaixo das expectativas do Parlamento Europeu e das dos cidadãos”, realça a equipa do Parlamento Europeu que integra as negociações, em comunicado, civulgado esta terça-feira.

Numa nota assinada pelos eurodeputados Margarida Marques (S&D) e José Manuel Fernandes (EPP), mas também por Johan Van Overtveldt (ECR), Jan Olbrycht (EPP), Valérie Hayer (RENEW) e Rasmus Andresen (Greens/EFA), a equipa reitera esperar um “investimento significativo” para o ‘Green Deal’, uma transição digital e uma Europa “forte”, mas considera que a proposta apresentada por Charles Michel “confirma” os cortes nos fundos estruturais.

“A equipa de negociação opõe-se a esta proposta e espera que o Conselho Europeu não adopte conclusões nesta base”, afirma.

O Parlamento Europeu já havia reafirmado esta terça-feira a posição unânime de rejeição da proposta apresentada pelo Conselho, considerando que “ainda se está longe de uma proposta aceitável”.

A proposta em causa estará em discussão numa cimeira extraordinária que arranca esta quinta-feira em Bruxelas e necessitará de ‘luz verde’ dos 27 Estados-Membros. O cenário proposto por Charles Michel é próximo do apresentado pela presidência finlandesa do Conselho da UE no segundo semestre de 2019 e rejeitada pelos Estados-membros.