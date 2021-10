“Ordem dos Economistas deve monitorizar aplicação do PRR”, defende António Mendonça, candidato a bastonário

A Ordem dos Economistas vai a votos no final do ano e na corrida aos órgãos sociais estão António Mendonça e António Rebelo de Sousa, que são respetivamente o candidato a bastonário e o candidato a vogal da direção da Ordem, pela plataforma eleitoral “Um projeto para o futuro”.

Nesta entrevista conduzida por Filipe Alves, diretor do JE, os membros desta plataforma eleitoral propõem-se a mudar a Ordem, prestigiar os economistas e colocar esses profissionais ao serviço do crescimento económico do país, nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento e monitorização do Plano de Recuperação e Resiliência.