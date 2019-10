Ordem dos Médicos Veterinários faz protocolo com Câmaras de Felgueiras e Mirandela

A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) reúne-se, no próximo dia 26 de Setembro, na sede dos municípios de Felgueiras e de Mirandela para oficializar os protocolos referentes ao cheque veterinário, uma iniciativa lançada pela OMV que visa apoiar as autarquias na recolha de animais abandonados.

As cerimónias de assinatura do protocolo terão lugar no dia 26 de Setembro, às 12 horas na Câmara Municipal de Felgueiras, e às 17 horas, na Câmara Municipal de Mirandela.

