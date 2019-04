Orey Antunes adia apresentação de resultados para maio

A Orey Antunes adiou a apresentação dos resultados relativos ao exercício de 2018. Em comunicado divulgado na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a Orey Antunes “informa que não foi possível concluir os trabalhos de elaboração dos documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2018 dentro do prazo” estabelecido na lei, isto é, no prazo de quatro meses a contar da data de encerramento do exercício.

A empresa centenária, focada nas atividades de transporte e logística, revelou ainda que pretente “proceder à divulgação dos referidos documentos durante o próximo mês de maio”, sem, no entanto, explicar porquê.

Recorde-se que a Orey Financial, que era o ramo financeiro da Orey Antunes, tornou-se independente desta em agosto de 2018.

Na sequência da apresentação das contas relativas ao exercício de 2017, a Orey Antunes comunicou ao mercado a intenção de sair do setor financeiro depois de “tomar a decisão estratégica de focar a atividade da sociedade nas áreas de transporte e logística e serviços relacionados”.

Para tal, a Orey Antunes resolveu “adotar todas as medidas necessárias para alienar, com a maior brevidade possível” os ativos relacionados com a atividade financeira.