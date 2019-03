Os jovens e as novas profissões

Muitos dos trabalhos de hoje serão, em breve, automatizados. Falamos sobretudo de tarefas rotineiras, mecanizadas, uma vez que as funções que requerem criatividade e empatia, capacidades únicas dos seres humanos, serão valorizadas. Os protagonistas do futuro, ao arrepio das gerações anteriores, valorizam mais a liberdade do que os bens materiais e procuram significado no desempenho de uma profissão.

A temática do emprego versus liberdade, “New jobs, more freedom”, deu o mote à 12.ª edição do Qualifica – Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, a grande montra de ensino, formação e empregabilidade que decorreu no último fim de semana na Exponor. Esta edição refletiu sobre o perfil do profissional do futuro, não apenas a nível de saídas profissionais, como também do desenvolvimento de competências pessoais que acrescentem valor a um mercado em rápida evolução e cada vez mais voltado para a indústria 4.0.

O certame foi visitado por cerca de 40 mil pessoas.