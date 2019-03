“Os nossos LL.M. são um oásis no panorama português”

A Universidade Católica lançou o seu primeiro programa de ‘Legum Magister’ ou ‘Master of Laws’ (LL.M.) no ano letivo de 2006/07, destinado a advogados com experiência. Atualmente, a Católica Global School of Law, escola da UCP especializada em direito, oferece dois programas: LL.M. Law in a European and Global Context e Advanced LL.M. in International Business Law. O primeiro é coordenado pelos professores Joseph H.H. Weiler (NYU) e Miguel Poiares Maduro (Instituto Universitário Europeu, Florença) e destina-se a jovens juristas que querem alargar horizontes, acedendo a perspetivas europeias e transnacionais nas áreas do direito. Já o Advanced LL.M. in International Business Law é dirigido a advogados e juristas com experiência.

Que novidades incorporam as atuais edições dos dois programas LL.M. da Católica Global School of Law ?

Os dois programas de LL.M. que oferecemos (Law in a European and Global Context e International Business Law) continuam a ser um oásis no panorama académico nacional, por serem os únicos programas no mercado totalmente lecionados em língua inglesa, virados para uma prática jurídica internacional ou transnacional, com métodos de ensino inovadores e baseados num modelo anglo-saxónico, lecionados por docentes de referência a nível global e cujo plano curricular foi desenhado à luz dos melhores standards internacionais. Este é um modelo de sucesso que tem sido muito bem referenciado pelo mercado nacional, mas que também tem recebido um feedback de excelência por parte de outros mercados que não o português. Isto não significa que não tentemos sempre melhorar o programa que oferecemos: por exemplo, estamos neste momento a desenvolver um track em ‘Law in the Age of a Digital Economy’, que não tem qualquer paralelo no mercado académico português ou, aliás, internacional. É, aliás, esta ousadia de tentarmos pensar num mercado internacional que explica por que razão este track em ‘Law in the Age of a Digital Economy’ foi elogiado quando ainda se encontrava numa fase de incubação.

Quem são os principais destinatários dos programas?

Em ambos os programas, os destinatários são juristas que compreendam o direito numa perspetiva transnacional, ou seja, que tenham presente que já terminou o tempo em que a prática jurídica se encontra confinada a um território nacional. Em todo o caso, fazemos uma distinção tendencial entre dois tipos de destinatários. No que respeita ao programa Law in a European and Global Context, os principais destinatários são jovens licenciados há pouco tempo que tenham interesse em compreender com maior profundidade como a prática jurídica se internacionalizou, e desta forma obterem instrumentos e competências que os habilitem a trabalhar em qualquer profissão jurídica em qualquer local do mundo. Já no que respeita ao programa International Business Law, os principais destinatários são juristas com experiência prática que queiram aprofundar ou refrescar conhecimentos e competências, ou melhorar a abordagem a problemas crescentemente internacionalizados.

Qual o grau de internacionalização dos dois LL.M.?

O grau de internacionalização de ambos os programas é bastante elevado. Ao todo, desde o arranque dos nossos programas de LL.M., já registámos alunos de 45 nacionalidades, de vários continentes diferentes. Isso resulta certamente da nossa crescente implantação e relevância no panorama jurídico internacional, por exemplo, fornecendo académicos, advogados e juízes para todas as partes do mundo, mas também da qualidade dos nossos programas à luz dos melhores standards internacionais. Não é por acaso que a Católica Global School of Law se transformou num ponto de encontro de professores e alunos de referência internacional: em parte, este sucesso explica-se porque os nossos programas têm uma metodologia baseada num modelo anglo-saxónico, os conteúdos programáticos são lecionados numa perspetiva transnacional e o que se exige aos alunos é uma profundida no pensamento e uma capacidade apurada de compreender as diferentes questões jurídicas.