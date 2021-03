Os oito passos fundamentais para o seu ‘Employer Branding’

marisa martSer considerado um empregador de referência tem implícito o reconhecimento de que a organização valoriza os seus colaboradores e os considera fundamentais para o sucesso organizacional.

Os benefícios associados a este status manifestam-se de forma direta e indireta sobre diferentes áreas estratégicas na organização. Ser um empregador líder implica ter a capacidade de atrair e reter os melhores talentos, comprometê-los com os objetivos organizacionais, procurando proporcionar uma experiência profissional positiva que os leve a ser verdadeiros embaixadores da organização.

Potenciar o reconhecimento requer uma gestão estratégica do employer branding que deve partir, inevitavelmente, de dentro para fora. Nesse sentido, recomenda-se um conjunto de passos fundamentais:

Conheça a sua organização

Antes de qualquer outra etapa, é crucial conhecer profundamente o que a sua organização tem para oferecer aos colaboradores. Procure entender quais os fatores que estão na base da capacidade de atrair candidatos, bem como, os aspetos pelos quais os colaboradores decidem permanecer na organização.

Neste processo de análise, considere tanto os fatores tangíveis como, o salário, os benefícios, as funções e a carreira, bem como, os intangíveis, como a competitividade, o clima organizacional, a flexibilidade, entre outros.

Recomenda-se também a avaliação de aspetos institucionais, como a política interna, a missão, a visão e os valores, sem deixar de lado aspetos inerentes ao negócio.

O conjunto destes fatores contribuirá para a construção do EVP — Employee Value Proposition, ou em português, Proposta de Valor ao Empregado.

Com toda esta informação, chega o momento de definir a imagem que a sua organização quer passar, e o tipo de experiência interna que quer proporcionar aos colaboradores. Lembre-se de que o seu EVP deve ser diferenciador, mas conciliador das expetativas criadas.

Planos de ação

Crie planos de ação e defina prazos para colocá-los em prática. A definição do seu employer branding e da sua EVP pode desencadear a necessidade de mudanças organizacionais. É comum estes processos tenham implicações no clima organizacional, no estilo de liderança, nos planos de carreira, nos programas de desenvolvimento pessoal e profissional, bem como na cultura da organização. Dessa forma, é essencial um planeamento estruturado sobre os próximos passos.

Dê voz aos colaboradores

O feedback dos colaboradores é extremamente precioso para a análise da organização enquanto marca empregadora. São os colaboradores quem melhor conhece o cotidiano da organização da qual fazem parte. Identifique os aspetos a melhorar, este processo demonstra aos colaboradores que organização procura as suas opiniões, e lhe dá voz.

No caso do feedback ser negativo, reúna com o colaborador logo que possível, procurando obter informação factual sobre os assuntos inerentes à opinião. Procure perceber o problema e mostre o interesse da organização em solucionar essa insatisfação.

Proporcione qualidade de vida aos colaboradores

Uma das melhores formas de aumentar o reconhecimento da organização como empregador, é proporcionar mais qualidade de vida aos seus colaboradores. Não se centre somente nos benefícios financeiros, mas também, nos funcionais e psicológicos.

A implementação de medidas de bem-estar tem sido uma tendência cada vez mais marcante, a par das adaptações funcionais derivadas do contexto da pandemia. Aproveite esta fase de mudança para implementar programas que beneficiem os colaboradores, tanto a nível pessoal como profissional.

Perante a necessidade de ser diferenciador, estabeleça o perfil de talento que procura atrair, e com base nas aspirações e desejos do seu target determine as medidas de RH a desenvolver e/ou implementar.

Líderes comprometidos

Os líderes são fundamentais no fortalecimento da marca empregadora. O papel dos líderes está diretamente relacionado com a gestão de medidas organizacionais, que inevitavelmente influencia o desempenho e a motivação das equipas.

Perante isto, incentive o desenvolvimento da liderança alinhado com a cultura organizacional. O estilo de liderança é tendencialmente mais transparente e humanizado, onde se privilegia a proximidade das relações entre os líderes e os colaboradores. Torna-se fundamental preparar os líderes para serem facilitadores do processo de aprendizagem e de evolução pessoal e profissional das suas equipas.

Os líderes, devem ser um exemplo de humanidade e empatia, por forma a proporcionar o seu reconhecimento enquanto elementos fundamentais de uma experiência positiva na organização.

Reforce a comunicação interna

A comunicação interna deve ser delineada de forma a que, para além de promover a integração das equipas e garantir que os colaboradores estão alinhados com a organização, consciencialize também que todos são importantes, transmitindo com transparência a informação a todos os níveis hierárquicos.

Para facilitar a comunicação e garantir a sua efetividade, coordene diferentes canais, como o mural de avisos, comunicação na intranet, comunicação por e-mail, TV corporativa, entre outros.

É importante referir, que cada organização deverá identificar os meios de comunicação de acordo com a sua realidade e contexto, pelo que, cada canal e cada target requererá uma abordagem diferente.

Obtenha certificações

As certificações são uma forma de garantir, através de entidades independentes, que a sua organização está efetivamente focada em garantir altos standards de Recursos Humanos. Apesar de sabermos que não existem organizações perfeitas, uma coisa é certa, o reconhecimento interno e externo de que a organização investe na melhoria das condições para os seus colaboradores é, já por si, um enorme atrativo.

As melhores certificações do mercado têm implícito um processo de avaliação rigoroso e contínuo, que implica a apresentação de evidências e a auditoria dos processos. Por conseguinte, a certificação também estimula o compromisso com a melhoria continua das práticas de RH.

Comunique a sua marca

Numa fase em que já foram definidas, implementadas e medidas as boas práticas necessárias para garantir o posicionamento do seu employer brand, o próximo passo é divulgar esse trabalho para o talento externo.

Nesta fase, é fundamental o uso de técnicas de marketing aplicado aos RH. Além de criar anúncios diferenciadores em sites de emprego, invista na produção de conteúdo para blogues e redes sociais, mantendo-as ativas. Mostre o cotidiano da organização através da partilha de fotos, de vídeos e de relatos dos próprios colaboradores. Outra boa alternativa é levar especialistas do negócio para conferências, feiras de recrutamento e eventos de networking. Desta forma, eles podem difundir o seu employer brand e contribuir para uma maior capacidade de atração de talento.

No contexto atual, onde a informação é altamente difundida pela internet, e os profissionais estão cada vez mais capacitados e exigentes, é fundamental a monotorização e ajuste das estratégias com frequência. Procure aperfeiçoar continuamente as ações desenvolvidas, por forma a aumentar a visibilidade da organização.