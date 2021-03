Oscar. Startup de serviços domésticos leva testes à Covid-19 até à sua casa

A app que permite contratar vários profissionais para fazer serviços rápidos em casa, desde pequenas obras a limpezas, acaba de disponibilizar testes à Covid-19.

Os testes RT-PCR (com zaragatoa e resultado disponível, no máximo, em doze horas) e de antigénio (também com zaragatoa, mas mais rápido: quinze minutos) ficaram disponíveis para serrem feitos em casa através da aplicação móvel Oscar.

Para isso foi feita uma parceria com a Biosurfit, uma «empresa portuguesa de diagnóstico, focada na produção e realização de testes rápidos». Tal como acontece no SNS, são gratuitos para quem tiver uma prescrição do médico de família – é obrigatório juntar uma foto da mesma ao pedido. Neste caso, é preciso apenas pagar o «serviço de enfermagem»: 61,98 euros.

Caso não haja uma prescrição, o valor do teste RT-PCR é de 171,89 euros; já o de antigénio fica por 72,90 euros. A isto junta-se ainda a taxa de deslocação de 5,66 euros. No ecrã inicial da app, há um banner que dá acesso direto as estas três opções – a alternativa é fazer uma pesquisa por ‘testes COVID’.

O pedido é feito como se fosse um outro qualquer serviço doméstico: o utilizador escolhe a opção e adiciona a compra ao carrinho, com o agendamento de uma hora para que uma equipa da Biosurfit se desloque até casa para fazer a colheita.