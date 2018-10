OutSystems desafia estudantes com ‘batalha’ entre universidades

A OutSystems vai organizar no próximo dia 3 de novembro, no edifício Central Tejo do MAAT em Lisboa, a primeira edição da “Battle of Universities“, iniciativa criada em parceria com a EDP e várias universidades portuguesas.

A competição, dirigida a estudantes universitários de ciências informáticas, tem como objectivo “promover o desenvolvimento das capacidades técnicas dos participantes num cenário divertido, desafiando-os a alcançar o título de “Supremos Defensores Tecnológicos do Universo”. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 24 de Outubro.

Este evento contará com a participação de equipas compostas por três alunos provenientes de diversas universidades do país e a colaboração científica das Universidades de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Minho e Universidade do Algarve.

Ao longo de nove horas (das 11h00 às 20h00), os alunos participantes na Battle of Universities irão tentar resolver uma série de desafios no menor tempo possível, acumulando pontos por cada desafio ultrapassado.

A equipa vencedora será a que reunir mais pontos e terá como prémio a deslocação a uma das edições da GoTo Conference, que se realiza em várias cidades europeias, tais como Berlim, Copenhaga ou Amesterdão, incluindo a viagem, alojamento e bilhetes. Os vencedores ganham também a possibilidade de participar num projecto inovador com a EDP, parceira deste evento organizado pela OutSystems.

Para a equipa classificada em segundo lugar estão reservados Gift Cards da Amazon no valor de 400 euros para cada um dos membros, enquanto a equipa terceira classificada receberá versões do Gift Card da Amazon no valor de 200 euros.