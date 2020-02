Outsystems, Governo e Carnegie Mellon financiam projetos de inovação com 5,1 milhões de euros

A tecnológica Outsystems, o Governo e a Universidade Carnegie Mellon (CMU), por via de um programa que tem em Portugal, financiaram com 5,1 milhões de euros o lançamento de dois projetos de inovação que serão desenvolvidos em conjunto com algumas universidades portuguesas.

“Um pouco mais da metade (2.802.530,25 euros) será financiado pelo Governo através do Portugal2020 e da Fundação para a Ciência e Tecnologia como parte do contrato do programa Carnegie Mellon Portugal. O restante será pago pela OutSystems”, explicou ao Jornal Económico João Abril de Abreu, gestor de Inovação e Relação com as Universidades da OutSystems.

Os dois projetos anunciados, designados “DEV4ALL” e “GOLEM”, têm como principal objetivo acelerar a inovação e o desenvolvimento da abordagem de programação low-code (o tipo “código baixo”, na tradução à letra), através de Inteligência Artificial, e criar aplicações inteligentes – i.e. que se criem sem que tenha ‘a mão’ de alguém especializado. A longo prazo, o unicórnio português liderado por Paulo Rosado pretende automatizar a forma como se programa e revolucionar a experiência de desenvolvimento de aplicações.

Entre os parceiros académicos incluem a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova), a Universidade do Minho, o INESC-ID e o INESC-TEC. Segundo o comunicado divulgado esta terça-feira pela Outsystems, o projeto GOLEM é ambicioso e é principalmente impulsionado pelo programa Carnegie Mellon Portugal (destinado a educação, investigação e inovação que junta a CMU a outras universidades, instituições de investigação e empresas nacionais).

O programa do estabelecimento de ensino norte-americano dirigido ao país pretende colocar Portugal na vanguarda da investigação e desenvolvimento tecnológico no setor das Tecnologias de Informação e Comunicação, promovendo um ecossistema de inovação focado em investigação de ponta, educação superior de classe mundial e empresas altamente inovadoras.

Para João Abril de Abreu esta dupla de iniciativas demonstra como a OutSystems “continua a olhar para o futuro, liderando iniciativas que vão revolucionar o mercado de desenvolvimento de aplicações” e acrescenta que ambos refletem o trabalho que tem vindo a desenvolvido pela empresa “para colaborar com algumas universidades e institutos estrategicamente selecionados e assim aumentar a capacidade da empresa em fazer investigação de alta qualidade”, de acordo com a nota enviada esta tarde às redações.