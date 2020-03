OutSystems quer contratar 200 engenheiros em Portugal este ano

A tecnológica OutSystems que pretende reforçar a sua estrutura de colaboradores até ao final deste ano e anunciou esta quinta-feira a intenção de recrutar 300 pessoas, mais de metade (200) em Portugal. Se houver resposta no mercado, o ‘unicórnio’ com sede em Linda-A-Velha passará a ter mais de 1.200 trabalhadores.

Há vagas para as áreas de engenharia de software (developers, technical leads, software architects, product managers), Inteligência Artificial e dados (AI researchers, AI scientists, data analysts, data engineers, data scientists), cloud e administração de sistemas (devops, site reliability engineers), e UX/UI (experiência do utilizador e user interface).

“A falta de developers face à procura mundial tem pressionado o mercado tecnológico no que toca ao desenvolvimento célere de aplicações web e mobile que respondam às necessidades de transformação digital de empresas por todo o mundo, de todos os setores”, lembra a responsável pela aquisição de talentos da Outsystems na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

Mafalda Vasquez diz que a empresa está à procura de colaboradores que estejam alinhados com a mensagem do seu produto e que tenham capacidade de abraçar desafios globais e complexos. “Trabalhar na OutSystems é estar numa organização com um sentimento de propósito e missão, a noção de que estamos a querer resolver um problema no mundo com a vantagem e a responsabilidade de sermos líderes neste segmento de mercado low-code”, refere.

Em 2018, a empresa liderada por Paulo Rosado teve receitas anuais recorrentes de mais de 100 milhões de dólares (aproximadamente 88 milhões de euros), o que representou um aumento de 66% em termos homólogos.