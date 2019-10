“Ouvir, perceber e agir”. SAP lança serviço de gestão da experiência do cliente em Portugal

Para poder dar uma visão mais ampla e mais próxima das necessidades em tempo real do consumidor, a SAP lançou em Portugal uma solução de gestão da experiência do cliente, o SAP Customer Experience (CX) que permite aliar os dados operacionais do negócio de uma empresa com o fator “experiência” do consumidor face ao serviço utilizado.

Trata-se de “ouvir, perceber – o quê e o porquê – e agir”, simplificou o diretor de Customer Experience na SAP para o Sul da Europa e África francófona, Alfredo Exposito, num encontro com jornalistas na quarta-feira à tarde. Fundamentalmente, a SAP investiu numa solução que vai além das ferramentas de CRM, analítica ou análise de dados e explora a avaliação que um cliente faz a determinado serviço permitindo a uma empresa saber, na maior parte dos casos, o que quer o cliente e assim dar a resposta certa em tempo útil.

“Ninguém quer receber uma garrafa de vinho uma semana depois de a ter procurado”, exemplificou Exposito.

“A capacidade de proporcionar uma excelente experiência de cliente é um objetivo crítico para as empresas”, argumentou Exposito. Por isso, a partir de diversas aplicações que se dividem por processos de gestão de dados do cliente, marketing, comércio, vendas e serviços, a solução CX da SAP tem como objetivo último “dar ferramentas às empresas para que possam ganhar mais com o que sabem sobre o seu cliente”.

O responsável da SAP disse que esta é uma nova tendência no setor que vem para ficar e a software house quer estar pronta ainda antes do mercado português. “Empresas consideradas líderes em customer experience cotadas no S&P500 triplicaram o seu crescimento”, acrescentou o espanhol Alfredo Exposito.

Perspetivas de mercado, clientes e parceiros

Segundo explicou o diretor de negócio cloud da SAP Portugal, Filipe Costa, que também marcou presença no encontro com jornalistas, contou que a nova aposta da empresa que integra há 14 anos vai permitir “dobrar a equipa em dois anos, dependendo da concretização de cada negócio”.

Apresentada agora, o novo serviço da SAP “está a surpreender”, verificando-se “uma dinâmica tremenda” junto dos principais clientes, que se encontram na área do retalho, banca e seguros e universidades. Foi anunciado que a Sogrape, a Sogal e a SuperBock já adotaram a solução CX.

Filipe Costa contou ainda, citando analistas que seguem a SAP Portugal, que está previsto um “crescimento na ordem dos 16% até 2021” na operação da empresa. “Entre as cinco maiores do setor, a SAP é a que tem o crescimento mais rápido”, afiançou.

Porquê? “Portfólio e robustez das soluções que cobrem todos os processos”, respondeu o diretor de negócio cloud da SAP Portugal.