Pagaqui vai aceitar pagamentos da chinesa Alipay em Portugal

A portuguesa Pagaqui anunciou esta quarta-feira que formalizou uma parceria com a Alipay, fundada por Jack Ma, para permitir a aceitação da carteira digital da Alipay na sua plataforma, bem como a leitura de um QRCode em qualquer estabelecimento comercial parceiro.

O acordo com a empresa de pagamentos móveis da China – que tem mais de 520 milhões de utilizadores e está disponível em cerca de 70 mercados – surge no âmbito do patrocínio de oito anos à Liga das Nações. “Tendo em conta que cerca de 99% dos turistas chineses que visitam Portugal utilizam Alipay é absolutamente estratégico uma parceria com a marca de modo a facilitar a sua estadia”, afirma João Barros, CEO da Pagaqui, em comunicado.

A fase final da Liga das Nações, organizada pela UEFA, realiza-se no Porto e em Guimarães no próximo mês de junho de 2019. Como a Pagaqui é o parceiro estratégico dos pagamentos da Alipay nesta competição, pretende-se que, numa primeira fase, os utilizadores desta app vejam as suas transações mais facilitadas durante a estada nestas duas cidades.

Na opinião de João Barros, este evento desportivo “irá atrair uma enorme comitiva de empresários e turistas chineses ao nosso país”, o que é sobretudo importante porque este mercado tem sido um dos mais representativos para o turismo em Portugal (260 mil visitantes). Só em 2017 os turistas chineses gastaram 130 milhões de euros no país.