Painéis curvos vão chegar aos automóveis de todo o mundo. Pelas mãos de engenheiros portugueses

A Bosch está a instalar o primeiro painel de instrumentos curvo do mundo no ‘cockpit’ de um veículo de produção em massa.

E essa tecnologia tem mão portuguesa, porque “parte do segredo desta nova solução tem a criatividade e o ‘know-how’ de engenheiros da Bosch Car Multimedia, em Braga”, como destaca um comunicado da multinacional alemã.

“O que há muito tempo chegou às salas de estar em casa das pessoas e também aos ‘smartphones’ está agora a ser colocado na estrada pela Bosch como o primeiro deste género em produção em massa”, garante um comunicado da Bosch.

“Os dias dos painéis de controlo totalmente planos chegaram ao fim. Com o primeiro painel de instrumentos curvo do mundo, a Bosch dá início a uma nova dimensão nos ‘cockpits’ de veículos”, diz Steffen Berns, presidente da divisão Car Multimedia da Bosch.

De acordo com o referido comunicado da Bosch, este inovador painel de instrumentos “curvo” vai oficializar a sua estreia no Innovision Cockpit do novo VW Touareg.

“Isso significa que a Volkswagen está a substituir a tecnologia de ecrã analógico por trás do volante por um monitor curvo de alta resolução e totalmente configurável”, assegura o mesmo comunicado.

A Bosch adianta que uma vasta equipa de especialistas, em particular nas instalações de Braga, deu suporte ao desenvolvimento deste produto e é agora responsável pelo projeto para futuros ‘designs’ e adaptações do produto.

“A equipa de engenharia mecânica é responsável por especificar e desenhar todas as partes físicas do produto. A assemblagem é também da responsabilidade da Bosch Car Multimedia, em Braga, assim como a sua expedição para os nossos clientes”, avança Carsten Stoll, Group leader da equipa de engenharia mecânica para Sistemas de Instrumentação da Bosch Car Multimedia em Braga.