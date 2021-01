Os pais com crianças até aos 12 anos que sejam obrigados a ficar em casa devido ao fecho das escolas recebem até 66% do salário, com um limite mínimo de 665 euros e um limite máximo de 1.995 euros. Porém, este apoio só pode ser pedido por um dos progenitores e só se aplica nos casos em que nenhum dos pais se encontre em regime de teletrabalho.

Aquando do anúncio do encerramento das escolas, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que os apoios neste âmbito às famílias seriam iguais aos aplicados durante o primeiro confinamento. Segundo a informação já definida pelo Governo para este período, este apoio abrange assim os trabalhadores por conta de outrem, os trabalhadores independentes e os trabalhadores do serviço doméstico.

Contudo, não são abrangidas as situações em que é possível o teletrabalho e “caso um dos progenitores se encontre em teletrabalho, o outro não poderá receber este apoio”.

